После разговоров с Трампом имеем сигналы о возобновлении поставок помощи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние разговоры с президентом США Дональдом Трампом были конструктивными и дали четкие сигналы по восстановлению и продолжению поставок помощи Украине. Также две страны предоставят нам системы Patriot.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после встреч на Конференции по восстановлению в четверг, 10 июля.

Реклама

Читайте также:

Помощь от США

По словам Зеленского, на полях встреч "Коалиции желающих" в Риме Украина достигла новых договоренностей с партнерами по дополнительным закупкам оружия и ракет, необходимых для обороны.

"Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", — сказал Президент.

Также глава государства заявил, что Германия приобретет для Украины еще две системы Patriot, а Норвегия — еще одну. Кроме того, ФРГ готова оплатить часть американских систем Patriot для Украины и ракеты к ним

"После переговоров с Трампом появились признаки, что помощь США вскоре возобновится", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил производство дронов с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Кроме того, украинский лидер встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.