Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал последние разговоры с Трампом о помощи

Зеленский прокомментировал последние разговоры с Трампом о помощи

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 20:51
После разговоров с Трампом имеем сигналы о возобновлении поставок помощи, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние разговоры с президентом США Дональдом Трампом были конструктивными и дали четкие сигналы по восстановлению и продолжению поставок помощи Украине. Также две страны предоставят нам системы Patriot.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после встреч на Конференции по восстановлению в четверг, 10 июля.

Реклама
Читайте также:

Помощь от США

По словам Зеленского, на полях встреч "Коалиции желающих" в Риме Украина достигла новых договоренностей с партнерами по дополнительным закупкам оружия и ракет, необходимых для обороны.

"Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", — сказал Президент.

Также глава государства заявил, что Германия приобретет для Украины еще две системы Patriot, а Норвегия — еще одну. Кроме того, ФРГ готова оплатить часть американских систем Patriot для Украины и ракеты к ним

"После переговоров с Трампом появились признаки, что помощь США вскоре возобновится", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил производство дронов с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Кроме того, украинский лидер встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский США Германия Италия Дональд Трамп Норвегия конференция по восстановлению Украины в Риме
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации