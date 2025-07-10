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Головна Новини дня Зеленський обговорив з прем'єром Фінляндії виробництво дронів

Зеленський обговорив з прем'єром Фінляндії виробництво дронів

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Дата публікації: 10 липня 2025 19:02
Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Орпо — основні тези
Зустріч Володимира Зеленського та Петтері Орпо. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони обговорили російські атаки та оборонне виробництво.

Про це президент повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського та Орпо

"Подякував Прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору", — зазначив Зеленський.

Також президент проінформував щодо ситуації на полі бою, збільшення масованих атак Росії на міста України. Він наголосив, що наразі пріоритетом є підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, а також створення спільних підприємств. За словами українського лідера, це найшвидший шлях для боротьби зі збільшенням кількості ворожих дронів.

Крім того, лідери обговорили виклики для Європи, які виникають через співпрацю Росії з країнами Тихоокеанського регіону.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом в Римі.

Також на полях конференції з відновлення України в Італії відбулася зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів.

Володимир Зеленський Фінляндія ППО дрони війна в Україні виробництво конференція з відбудови України в Римі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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