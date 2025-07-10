Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Орпо — основні тези

Зустріч Володимира Зеленського та Петтері Орпо. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони обговорили російські атаки та оборонне виробництво.

Про це президент повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Орпо

"Подякував Прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору", — зазначив Зеленський.

Також президент проінформував щодо ситуації на полі бою, збільшення масованих атак Росії на міста України. Він наголосив, що наразі пріоритетом є підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, а також створення спільних підприємств. За словами українського лідера, це найшвидший шлях для боротьби зі збільшенням кількості ворожих дронів.

Крім того, лідери обговорили виклики для Європи, які виникають через співпрацю Росії з країнами Тихоокеанського регіону.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом в Римі.

Також на полях конференції з відновлення України в Італії відбулася зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів.