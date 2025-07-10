Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Орпо — основні тези

Зеленський обговорив з прем'єром Фінляндії виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Вони обговорили російські атаки та оборонне виробництво.
Про це президент повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського та Орпо
"Подякував Прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору", — зазначив Зеленський.
Також президент проінформував щодо ситуації на полі бою, збільшення масованих атак Росії на міста України. Він наголосив, що наразі пріоритетом є підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, а також створення спільних підприємств. За словами українського лідера, це найшвидший шлях для боротьби зі збільшенням кількості ворожих дронів.
Крім того, лідери обговорили виклики для Європи, які виникають через співпрацю Росії з країнами Тихоокеанського регіону.
Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом в Римі.
Також на полях конференції з відновлення України в Італії відбулася зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів.
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