Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо - основные тезисы

Встреча Владимира Зеленского и Петтери Орпо. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они обсудили российские атаки и оборонное производство.

Об этом президент сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Орпо

"Поблагодарил Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо за последовательную помощь Украине и за весомое присутствие финских компаний на конференции по восстановлению. Особенно важно присутствие оборонного сектора", — отметил Зеленский.

Также президент проинформировал о ситуации на поле боя, увеличение массированных атак России на города Украины. Он отметил, что сейчас приоритетом является поддержка оборонного производства Украины, увеличение количества дронов, а также создание совместных предприятий. По словам украинского лидера, это самый быстрый путь для борьбы с увеличением количества вражеских дронов.

Кроме того, лидеры обсудили вызовы для Европы, которые возникают из-за сотрудничества России со странами Тихоокеанского региона.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, накануне Зеленский встретился с канцлером Германии Мерцом в Риме.

Также на полях конференции по восстановлению Украины в Италии состоялась встреча Зеленского и премьер-министра Нидерландов.