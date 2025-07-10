Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо - основные тезисы

Зеленский обсудил с премьером Финляндии производство дронов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они обсудили российские атаки и оборонное производство.
Об этом президент сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Орпо
"Поблагодарил Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо за последовательную помощь Украине и за весомое присутствие финских компаний на конференции по восстановлению. Особенно важно присутствие оборонного сектора", — отметил Зеленский.
Также президент проинформировал о ситуации на поле боя, увеличение массированных атак России на города Украины. Он отметил, что сейчас приоритетом является поддержка оборонного производства Украины, увеличение количества дронов, а также создание совместных предприятий. По словам украинского лидера, это самый быстрый путь для борьбы с увеличением количества вражеских дронов.
Кроме того, лидеры обсудили вызовы для Европы, которые возникают из-за сотрудничества России со странами Тихоокеанского региона.
Напомним, накануне Зеленский встретился с канцлером Германии Мерцом в Риме.
Также на полях конференции по восстановлению Украины в Италии состоялась встреча Зеленского и премьер-министра Нидерландов.
Читайте Новини.LIVE!