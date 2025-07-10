Зеленський у рамках візиту до Італії зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Фото: ОП

У четвер, 10 липня, Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Італії провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Політики обговорили спільне оборонне виробництво та скоординували дипломатичну роботу.

Відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

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Зеленський зазначив, що оговорив зі Схоофом спільне оборонне виробництво, посилення протиповітряної оборони України та дипломатичну роботу.

"Дякую Діку за готовність і далі допомагати із захистом життя. Спрямовуємо інвестиції на те, що потрібно зараз: це ППО і дрони-перехоплювачі", — сказав глава держави.

Зустріч делегацій України та Нідерландів. Фото: ОП

Президент також відзначив рішення суду в Нідерландах у справі щодо збиття росіянами MH-17.

"Важливо, щоб справедливість було встановлено. Цілковито підтримуємо цю правову роботу Нідерландів", — наголосив український лідер.

Крім того, Зеленський подякував за організацію саміту НАТО в Гаазі, новий оборонний пакет, оголошений на ньому, і підписання прямих контрактів з українськими виробниками в межах проєкту "Лінія дронів".

У свою чергу, Схооф засудив нещодавні російські удари по цивільних та запевнив у повній підтримці України.

Перед цим, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Також глава держави відкрив конференцію з відновлення України, яка триває в Італії.