Зеленський і Мелоні узгодили кроки на конференції в Римі

Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa

У четвер, 10 липня, у Римі відбулася ключова зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Це сталося в рамках міжнародної конференції, присвяченої відбудові України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського з Мелоні

На конференції з відновлення України, яка відбулася в Римі, було оголошено про залучення понад 10 мільярдів євро на підтримку країни.

Як повідомила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у своїй вступній промові, цей результат став можливим завдяки спільним зусиллям держав, міжнародних організацій, фінансових інституцій, місцевої влади, бізнесу та громадянського суспільства.

"Ми повинні пишатися результатом, якого ми сьогодні досягли разом", — наголосила Мелоні.

Очільниця італійського уряду також зазначила важливість контролю за тим, хто братиме участь у процесі відбудови. Зокрема, вона підкреслила, що до реконструкції не повинні допускатися компанії, які мали причетність до фінансування російської воєнної машини.

Крім того, Зеленський заявив, що на конференції з відбудови України, що проходить у Римі, було підготовлено близько 200 угод на суму понад 10 мільярдів євро.

Глава держави зазначив, що ключовими темами переговорів є інвестиції в безпеку та відновлення України. Особливий акцент робиться на розвиток оборонних технологій, зокрема виробництво дронів.

"Це можливо тільки у партнерстві з іншими країнами. Жодна держава самостійно не здатна реалізувати подібні завдання. Тому ми потребуємо сильної, об’єднаної та рішучої міжнародної підтримки", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що безпека, економіка та відбудова — це взаємопов’язані напрямки, які визначають майбутнє України. За його словами, підписані домовленості стануть основою для довгострокової співпраці з іноземними партнерами та інвесторами.

Також Володимир Зеленський закликав підтримати створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії щодо України.

"За це підписалось вже біля 40 країн. Ми дуже вдячні за такі серйозні результати. І зараз дуже важливо, щоб це було підтримано у парламентах кожної із країн", — додав він.

Крім того, український лідер підняв і тему повернення українських дітей, які були викрадені окупантами.

"Тисячі дітей повинні повернутися додому, до рідних, щоб росіяни їх не ховали десь там на окупованих територіях чи в Росії, щоб вони не вчили їх ненависті до України та до Європи", — додав він.

Нагадаємо, що 10 липня в Римі розпочалася четверта Конференція з відновлення України (URC2025), яка триватиме два дні. Протягом форуму президент Володимир Зеленський запланував низку ключових переговорів з представниками міжнародної спільноти та лідерами держав, аби посилити співпрацю в питаннях відбудови країни.

На захід український лідер прибув із першою леді Оленою Зеленською.