Зеленські в Римі прибули на конференцію з відновлення України

Подружжя Зеленських з Джорджією Мелоні на конференції з відновлення України. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 10 липня прибули на конференцію із відновлення України. Вона триватиме упродовж двох днів у Римі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на полях події.

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Володимир Зеленський разом із першою леді вже прибули на конференцію із відновлення України, яка упродовж двох днів триватиме в Римі.

Крім того, на подію збираються й інші лідери, а сотні представників ЗМІ вишикувалися в довжелезну чергу, аби відзняти важливі кадри з першими особами держав.

Зазначимо, що у конференції беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів "Коаліції охочих". Там також обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Нагадаємо, 9 липня Володимир Зеленський прибув до Рима.

Там він вже провів низку зустрічей, зокрема з президентом Італії Серджо Маттареллою, спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом та Папою Римським у Ватикані.