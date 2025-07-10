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Зеленские прибыли на конференцию по восстановлению Украины

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:54
Зеленские в Риме прибыли на конференцию по восстановлению Украины
Супруги Зеленские с Джорджией Мелони на конференции по восстановлению Украины. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 10 июля прибыли на конференцию по восстановлению Украины. Она продлится в течение двух дней в Риме.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на полях события.

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Владимир Зеленский вместе с первой леди уже прибыли на конференцию по восстановлению Украины, которая в течение двух дней продлится в Риме.

Кроме того, на событие собираются и другие лидеры, а сотни представителей СМИ выстроились в длинную очередь, чтобы снять важные кадры с первыми лицами государств.

Отметим, что в конференции принимают участие представители правительств, международных организаций, бизнеса и общественного сектора. В рамках мероприятия состоится встреча лидеров "коалиции желающих". Там также обсудят ключевые направления восстановления страны и привлечения инвестиций.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский прибыл в Рим.

Там он уже провел ряд встреч, в частности с президентом Италии Серджо Маттареллой, специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом и Папой Римским в Ватикане.

Владимир Зеленский Италия Елена Зеленская визит конференция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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