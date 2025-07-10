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Главная Новости дня Зеленский и Мелони согласовали шаги на конференции в Риме

Зеленский и Мелони согласовали шаги на конференции в Риме

Ua en ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:04
Зеленский и Мелони согласовали шаги на конференции в Риме
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В четверг, 10 июля, в Риме состоялась ключевая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Это произошло в рамках международной конференции, посвященной восстановлению Украины.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

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На конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме, было объявлено о привлечении более 10 миллиардов евро на поддержку страны.

Как сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони в своей вступительной речи, этот результат стал возможным благодаря совместным усилиям государств, международных организаций, финансовых институтов, местных властей, бизнеса и гражданского общества.

"Мы должны гордиться результатом, которого мы сегодня достигли вместе", —подчеркнула Мелони.

Глава итальянского правительства также отметила важность контроля за тем, кто будет участвовать в процессе восстановления. В частности, она подчеркнула, что к реконструкции не должны допускаться компании, которые имели причастность к финансированию российской военной машины.

Кроме того, Зеленский заявил, что на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме, было подготовлено около 200 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро.

Глава государства отметил, что ключевыми темами переговоров являются инвестиции в безопасность и восстановление Украины. Особый акцент делается на развитие оборонных технологий, в частности производство дронов.

"Это возможно только в партнерстве с другими странами. Ни одно государство самостоятельно не способно реализовать подобные задачи. Поэтому мы нуждаемся в сильной, объединенной и решительной международной поддержке", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что безопасность, экономика и восстановление — это взаимосвязанные направления, которые определяют будущее Украины. По его словам, подписанные договоренности станут основой для долгосрочного сотрудничества с иностранными партнерами и инвесторами.

Также Владимир Зеленский призвал поддержать создание специального трибунала по агрессии России в отношении Украины.

"За это подписалось уже около 40 стран. Мы очень благодарны за такие серьезные результаты. И сейчас очень важно, чтобы это было поддержано в парламентах каждой из стран", — добавил он.

Кроме того, украинский лидер поднял и тему возвращения украинских детей, которые были похищены оккупантами.

"Тысячи детей должны вернуться домой, к родным, чтобы россияне их не прятали где-то там на оккупированных территориях или в России, чтобы они не учили их ненависти к Украине и к Европе", — добавил он.

Напомним, что 10 июля в Риме началась четвертая Конференция по восстановлению Украины (URC2025), которая продлится два дня. В течение форума президент Владимир Зеленский запланировал ряд ключевых переговоров с представителями международного сообщества и лидерами государств, чтобы усилить сотрудничество в вопросах восстановления страны.

На мероприятие украинский лидер прибыл с первой леди Еленой Зеленской.

Владимир Зеленский Италия Украина Джорджа Мелони восстановление
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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