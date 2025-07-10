Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами в Римі

Конференція з питань відновлення України в Римі. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У Римі, 10 липня, стартувала четверта Конференція з питань відновлення України (URC2025), яка триватиме два дні. У межах заходу президент України Володимир Зеленський проведе низку важливих зустрічей з міжнародними лідерами та партнерами.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває на конференції.

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Зокрема, заплановано переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Крім того, Зеленський зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та американським сенатором Ліндсі Гремом.

Основна увага URC2025 зосереджена на чотирьох ключових напрямах: залучення приватного сектора до процесу відновлення України та стимулювання економічного розвитку, підтримка соціального сектору й інвестиції в людський капітал, відновлення на місцевому та регіональному рівнях, а також прогрес у напрямі євроінтеграції та супутні реформи.

Організатори повідомили, що участь у конференції беруть майже сто урядових делегацій і сорок представництв міжнародних організацій, включно з фінансовими структурами.

URC2025 має на меті не лише обговорити конкретні механізми післявоєнної відбудови, а й продемонструвати політичну підтримку України з боку міжнародної спільноти, зокрема на шляху до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував, чи є зрушення в мирних переговорах з Росією.

Також Президент України відреагував на черговий обстріл з боку Росії та звернувся до партнерів.