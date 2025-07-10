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Не готувалась до миру — Зеленський закликав тиснути на РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:46
Війна в Україні — Зеленський наголосив на необхідності тиску на РФ
Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не готувалась до миру і не хоче закінчення війни. Він наголосив, що потрібно тиснути на Москву і запроваджувати санкції.

Про це Володимир Зеленський сказав під час відкриття Конференції з питань відновлення України в Римі 10 липня. 

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Президент України нагадав, що ще рік тому багато людей думало, що Росія хоче реального миру та переговорів. За його словами, Москва посилала ці сигнали, але це все було частиною їхньої пропаганди, аби змусити думати світ, що Україна не хоче миру. 

"Ми сказали ще тоді, що повинен бути тиск на Росію, бо вона не готувалася до миру і зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і продовжує насильство", — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що лише цієї ночі в Києві загинуло двоє людей та ще 19 постраждали. За його словами, ворог випустив сьогодні вночі близько 400 ударних дронів і намагається це робити якомога частіше. 

"Путін хоче, щоб наші люди страждали, тікали з України. І щоб будинки, школи, саме життя було знищено всюди. Не лише біля передової", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 9 липня Володимир Зеленський прибув до Рима, де має низку зустрічей зі світовими лідерами.

Лише вчора він зустрівся з президентом Італіїспеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом та Папою Римським у Ватикані. 

Володимир Зеленський санкції проти Росії Італія війна в Україні конференція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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