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Не готовилась к миру — Зеленский призвал давить на РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:46
Война в Украине — Зеленский отметил необходимость давления на РФ
Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовилась к миру и не хочет окончания войны. Он подчеркнул, что нужно давить на Москву и вводить санкции.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме 10 июля.

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Президент Украины напомнил, что еще год назад многие люди думали, что Россия хочет реального мира и переговоров. По его словам, Москва посылала эти сигналы, но это все было частью их пропаганды, чтобы заставить думать мир, что Украина не хочет мира.

"Мы сказали еще тогда, что должно быть давление на Россию, потому что она не готовилась к миру и сейчас все видят, что Путин отверг каждое мирное предложение и продолжает насилие", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что только этой ночью в Киеве погибли два человека и еще 19 пострадали. По его словам, враг выпустил сегодня ночью около 400 ударных дронов и пытается это делать как можно чаще.

"Путин хочет, чтобы наши люди страдали, бежали из Украины. И чтобы дома, школы, сама жизнь была уничтожена повсюду. Не только возле передовой", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский прибыл в Рим, где имеет ряд встреч с мировыми лидерами.

Только вчера он встретился с президентом Италии, специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом и Папой Римским в Ватикане.

Владимир Зеленский санкции против России Италия война в Украине конференция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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