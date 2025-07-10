Зеленський обговорить із партнерами фінансування дронів і ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну масовану атаку, яку Росія завдала по території України. За його словами, РФ здійснила комбінований удар, який тривав майже десять годин. Глава держави звернувся до партнерів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Як повідомив глава держави, загалом Росією було випущено 18 ракет, зокрема балістичних, та близько 400 ударних безпілотників, з яких майже 200 — дрони типу "Шахед".

Основною ціллю атаки знову стали Київ і область, але удари також зафіксовано в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській і Харківській областях. У столиці загинули двоє людей, ще 16 осіб зазнали поранень. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Пожежа в Києві. Фото: ДСНС Києва

Зеленський наголосив, що це — чергове свідчення ескалації терору з боку агресора. Президент закликав партнерів діяти швидше: посилювати санкційний тиск на країну-агресора, вкладатися в оборонну промисловість і технології, збільшувати виробництво озброєння.

"Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Києві зазнало поранень більше десятка людей, двоє загинуло.

Також Володимир Зеленський переговорив з президентом Італії та розповів, про що йшлося на зустрічі.