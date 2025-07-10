Зеленский обсудит с партнерами финансирование дронов и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную массированную атаку, которую Россия нанесла по территории Украины. По его словам, РФ осуществила комбинированный удар, который длился почти десять часов. Глава государства обратился к партнерам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Как сообщил глава государства, в целом Россией было выпущено 18 ракет, в том числе баллистических, и около 400 ударных беспилотников, из которых почти 200 — дроны типа "Шахед".

Основной целью атаки снова стали Киев и область, но удары также зафиксированы в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. В столице погибли два человека, еще 16 человек получили ранения. Президент выразил соболезнования родным погибших.

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Зеленский подчеркнул, что это — очередное свидетельство эскалации террора со стороны агрессора. Президент призвал партнеров действовать быстрее: усиливать санкционное давление на страну-агрессора, вкладываться в оборонную промышленность и технологии, увеличивать производство вооружения.

"Сегодня буду говорить с партнерами, в том числе в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", — заявил Зеленский.

Напомним, в Киеве получили ранения более десятка человек, двое погибли.

Также Владимир Зеленский переговорил с президентом Италии и рассказал, о чем шла речь на встрече.