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Головна Новини дня Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Італії у Римі

Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Італії у Римі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 23:53
Зеленський провів переговори із лідером Італії Серджо Маттареллою в Римі — говорили про санкції щодо РФ
Президент України Володимир Зеленський та лідер Італії Серджо Маттарелла. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із лідером Італії Серджо Маттареллою, які відбулися у Римі. Серед ключових тем — санкційний тиск на Росію.

Деталями розмови глава держави поділився в Facebook.

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Про що говорив Зеленський з Маттареллою

За словами Зеленського, розмова з Маттареллою була "хорошлю та важливою", яка вкотре підтвердила щиру дружбу між українським та італійським народами.

"Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

Окремо Зеленський закликав Італію ратифікувати угоду про трибунал щодо РФ, аби він розпочав роботу якнайшвидше.

Також Президент подякував Італії за проведення Міжнародної конференції з відновлення України та наголосив на готовності італійського бізнесу долучитися до масштабної реконструкції.

"Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського про зустріч з Маттареллою
Повідомлення Зеленського у Facebook

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму завтра проведе додаткові переговори з представниками Сполучених Штатів Америки. 

Ми раніше повідомляли, що 9 липня, у Римі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Італія діти Рим війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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