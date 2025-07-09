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Візит Зеленського до Риму — у МЗС анонсували важливі зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 23:40
Завтра у Римі Зеленський обговорить з представниками США санкції проти РФ та підтримку України
Володимир Зеленський у Ватикані. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму завтра проведе додаткові переговори з представниками Сполучених Штатів Америки. Акцент буде зроблено на безпеці України.

Про це заявили у МЗС України.

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Повідомлення МЗС України. Фото: Скриншот

Як повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, ключовим питанням зустрічей стане обговорення санкційної політики та прийняття чергового пакета санкцій проти Росії зі сторони США.

Міністр також прокоментував зустріч Президента Зеленського зі спеціальним представником США Кітом Келлогом, підкресливши важливість посилення повітряного захисту України та постачання додаткових систем протиповітряної оборони.  

Згідно з заявою Сибіги, сторони наголосили на сталій і тривалій обороні Україні зі сторони США. Також було обговорено значення санкцій як ефективного інструмента примусу Росії до миру.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Голова католиків прийняв українського президента у літній резиденції Кастель Гандольфо.

Також Зеленський під час візиту до Італії зустрівся президентом країни Серджо Маттареллою. Італійський президент завірив українського колегу у беззаперечній підтримці України.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США Рим війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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