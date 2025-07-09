Завтра в Риме Зеленский обсудит с представителями США санкции против РФ и поддержку Украины

Владимир Зеленский в Ватикане. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Рим завтра проведет дополнительные переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки. Акцент будет сделан на безопасности Украины.

Об этом заявили в МИД Украины.

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Сообщение МИД Украины. Фото: Скриншот

Как сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, ключевым вопросом встреч станет обсуждение санкционной политики и принятие очередного пакета санкций против России со стороны США.

Министр также прокомментировал встречу Президента Зеленского со специальным представителем США Китом Келлогом, подчеркнув важность усиления воздушной защиты Украины и поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.

Согласно заявлению Сибиги, стороны отметили устойчивую и длительную оборону Украины со стороны США. Также было обсуждено значение санкций как эффективного инструмента принуждения России к миру.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Глава католиков принял украинского президента в летней резиденции Кастель Гандольфо.

Также Зеленский во время визита в Италию встретился президентом страны Серджо Маттареллой. Итальянский президент заверил украинского коллегу в безоговорочной поддержке Украины.