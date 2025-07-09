Зеленский провел переговоры с лидером Италии Серджо Маттареллой в Риме - говорили о санкциях в отношении РФ

Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Италии в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Италии Серджо Маттареллой, которые состоялись в Риме. Среди ключевых тем - санкционное давление на Россию.
Деталями разговора глава государства поделился в Facebook.
О чем говорил Зеленский с Маттареллой
По словам Зеленского, разговор с Маттареллой был "хорошим и важным", который в очередной раз подтвердил искреннюю дружбу между украинским и итальянским народами.
"Обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.
Отдельно Зеленский призвал Италию ратифицировать соглашение о трибунале по РФ, чтобы он начал работу как можно быстрее.
Также Президент поблагодарил Италию за проведение Международной конференции по восстановлению Украины и отметил готовность итальянского бизнеса присоединиться к масштабной реконструкции.
"Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", — подытожил Зеленский.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Рим завтра проведет дополнительные переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.
Мы ранее сообщали, что 9 июля, в Риме состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Читайте Новини.LIVE!