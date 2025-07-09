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Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Италии в Риме

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 23:53
Зеленский провел переговоры с лидером Италии Серджо Маттареллой в Риме - говорили о санкциях в отношении РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Италии Серджо Маттарелла. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Италии Серджо Маттареллой, которые состоялись в Риме. Среди ключевых тем - санкционное давление на Россию.

Деталями разговора глава государства поделился в Facebook.

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О чем говорил Зеленский с Маттареллой

По словам Зеленского, разговор с Маттареллой был "хорошим и важным", который в очередной раз подтвердил искреннюю дружбу между украинским и итальянским народами.

"Обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский призвал Италию ратифицировать соглашение о трибунале по РФ, чтобы он начал работу как можно быстрее.

Также Президент поблагодарил Италию за проведение Международной конференции по восстановлению Украины и отметил готовность итальянского бизнеса присоединиться к масштабной реконструкции.

"Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", — подытожил Зеленский.

Повідомлення Зеленського про зустріч з Маттареллою
Сообщение Зеленского в Facebook

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Рим завтра проведет дополнительные переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.

Мы ранее сообщали, что 9 июля, в Риме состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Владимир Зеленский санкции против России Италия дети Рим война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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