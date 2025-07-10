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Зеленский в Риме проведет переговоры с лидерами ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:26
Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами в Риме
Конференция по вопросам восстановления Украины в Риме. Фото: REUTERS/Remo Casilli

В Риме, 10 июля, стартовала четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая продлится два дня. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский проведет ряд важных встреч с международными лидерами и партнерами.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится на конференции.

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В частности, запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой правительства Финляндии Петтери Орпо, премьером Нидерландов Диком Схоофом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Кроме того, Зеленский встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и американским сенатором Линдси Грэмом.

Основное внимание URC2025 сосредоточено на четырех ключевых направлениях: привлечение частного сектора к процессу восстановления Украины и стимулирование экономического развития, поддержка социального сектора и инвестиции в человеческий капитал, восстановление на местном и региональном уровнях, а также прогресс в направлении евроинтеграции и сопутствующие реформы.

Организаторы сообщили, что участие в конференции принимают почти сто правительственных делегаций и сорок представительств международных организаций, включая финансовые структуры.

URC2025 имеет целью не только обсудить конкретные механизмы послевоенного восстановления, но и продемонстрировать политическую поддержку Украины со стороны международного сообщества, в частности на пути к членству в Европейском Союзе.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал, есть ли сдвиги в мирных переговорах с Россией.

Также Президент Украины отреагировал на очередной обстрел со стороны России и обратился к партнерам.

Владимир Зеленский Рим Джорджа Мелони Дональд Туск Фридрих Мерц Коалиция желающих
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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