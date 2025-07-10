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Зеленский встретился с премьером Нидерландов — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:53
Зеленский в рамках визита в Италию встретился с премьером Нидерландов Диком Схоофом
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Фото: ОП

В четверг, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Италию провел встречу с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Политики обсудили совместное оборонное производство и скоординировали дипломатическую работу.

Видео встречи глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский отметил, что оговорил с Схоофом совместное оборонное производство, усиление противовоздушной обороны Украины и дипломатическую работу.

"Спасибо Дику за готовность и дальше помогать с защитой жизни. Направляем инвестиции на то, что нужно сейчас: это ПВО и дроны-перехватчики", — сказал глава государства.

Зустріч Зеленського та Схоофа
Встреча делегаций Украины и Нидерландов. Фото: ОП

Президент также отметил решение суда в Нидерландах по делу о сбитии россиянами MH-17.

"Важно, чтобы справедливость была установлена. Полностью поддерживаем эту правовую работу Нидерландов", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за организацию саммита НАТО в Гааге, новый оборонный пакет, объявленный на нем, и подписание прямых контрактов с украинскими производителями в рамках проекта "Линия дронов".

В свою очередь, Схооф осудил недавние российские удары по гражданским и заверил в полной поддержке Украины.

Перед этим, Президент Украины Владимир Зеленскийвстретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Также глава государства открыл конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в Италии.

Владимир Зеленский Италия Нидерланды оборонная сфера президент война в Украине конференция по восстановлению Украины в Риме
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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