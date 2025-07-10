Зеленський виступив на конференції з відновлення — головне

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, відкрив конференцію з відновлення, яка триває в Італії. На ній будуть присутні більшість лідерів європейських країн.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами журналістки, на конференції неймовірна кількість гостей різного рівня. Там зібралися сотні людей, не лише учасників заходу.

Водночас протягом сьогодні-завтра в Римі будуть практично всі лідери європейських країн: або на рівні лідерів або прем'єр-міністрів чи голів МЗС.

Зокрема, Зеленський свій виступ розпочав із новин про масовану атаку РФ на Україну, яка тероризує великі міста величезною кількістю повітряних цілей. Президент наголосив на критичній необхідності дронів-перехоплювачів, а також попросив збільшити й посилити українську ППО.

Крім того, на конференції говоритимуть про відновлення України: зосередяться на темах безпеки й посилення тиску на Росію.

Зеленський закликав партнерів нарешті віддати заморожені активи на реконструкцію нашої держави. Також згадувалося про "план Маршала", який потрібний Україні.

Нагадаємо, під час виступу перед європейськими лідерами Зеленський висловив сподівання на реальні результати від конференції.

Також ми писали, що сьогодні Росія запустила по Україні понад 400 повітряних цілей.