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Головна Новини дня Зеленський звернувся до партнерів — назвав двох союзників Путіна

Зеленський звернувся до партнерів — назвав двох союзників Путіна

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:10
Зеленський звернувся до учасників конференції з відбудови України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, заявив, що російський диктатор Володимир Путін має двох союзників. Він уточнив, що це терор мирного населення та зима.

Про це український лідер сказав під час конференції з відновлення України в Італії.

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"Давайте також сфокусуємося на енергетиці. Путін має лише двох реальних союзників — терор та зиму. Ми повинні відповідати обом", — сказав президент.

Він подякував усім, хто допомагає та висловив сподівання, що сьогоднішні зустрічі принесуть реальні результати, які матимуть значення для людей і будуть відчутними у їхніх життях.

"І кожен день всі з нас повинні бути сфокусованими й продовжувати тиск на Росію, працювати над обороною, аби досягнути реального припинення вогню якомога швидше", — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що наші дрони мають йти у спільні арсенали, а технології служити відбудові та реальному життю. Також український лідер сподівається на створення та початок реалізації надійного плану відбудови, аби українці разом з дітьми поверталися додому.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський у межах конференції з відновлення в Італії проведе низку важливих зустрічей з міжнародними лідерами та партнерами.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.

Володимир Зеленський обстріли відновлення війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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