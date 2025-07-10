Зеленский обратился к участникам конференции по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет двух союзников. Он уточнил, что это террор мирного населения и зима.

Об этом украинский лидер сказал во время конференции по восстановлению Украины в Италии.

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"Давайте также сфокусируемся на энергетике. Путин имеет только двух реальных союзников — террор и зиму. Мы должны отвечать обоим", — сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает и выразил надежду, что сегодняшние встречи принесут реальные результаты, которые будут иметь значение для людей и будут ощутимыми в их жизнях.

"И каждый день все из нас должны быть сфокусированными и продолжать давление на Россию, работать над обороной, чтобы достичь реального прекращения огня как можно скорее", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наши дроны должны идти в общие арсеналы, а технологии служить восстановлению и реальной жизни. Также украинский лидер надеется на создание и начало реализации надежного плана восстановления, чтобы украинцы вместе с детьми возвращались домой.

Напомним, сегодня Зеленский в рамках конференции по восстановлению в Италии проведет ряд важных встреч с международными лидерами и партнерами.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.