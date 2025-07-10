ЄС створить флагманський фонд для відбудови України

У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, заявила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Він залучатиме інвестиції у важливі сфери.
Про це вона сказала під час конференції з відновлення України в Італії.
Фонд з відбудови України
"Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій", — сказала Урсула фон дер Ляєн.
Вона уточнила, що цей фонд стане найбільшим акціонерним у світі, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери:
- енергетику;
- транспорт;
- критично важливу сировину;
- галузі подвійного використання.
Відомо, що фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.
Нагадаємо, в Італії триває конференція з відновлення України, в межах якої Президент Володимир Зеленський виступив перед європейськими лідерами.
Раніше ми писали, що подружжя Зеленських прибуло до Риму на конференцію.
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