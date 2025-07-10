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Головна Новини дня У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України

У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:12
ЄС створить флагманський фонд для відбудови України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: кадр з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, заявила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Він залучатиме інвестиції у важливі сфери.

Про це вона сказала під час конференції з відновлення України в Італії.

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"Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що цей фонд стане найбільшим акціонерним у світі, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери:

  • енергетику; 
  • транспорт;
  • критично важливу сировину;
  • галузі подвійного використання.

Відомо, що фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, в Італії триває конференція з відновлення України, в межах якої Президент Володимир Зеленський виступив перед європейськими лідерами.

Раніше ми писали, що подружжя Зеленських прибуло до Риму на конференцію.

Європейський союз Урсула фон дер Ляєн відновлення війна в Україні руйнування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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