ЄС створить флагманський фонд для відбудови України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: кадр з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, заявила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Він залучатиме інвестиції у важливі сфери.

Про це вона сказала під час конференції з відновлення України в Італії.

Реклама

Читайте також:

Фонд з відбудови України

"Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що цей фонд стане найбільшим акціонерним у світі, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери:

енергетику;

транспорт;

критично важливу сировину;

галузі подвійного використання.

Відомо, що фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, в Італії триває конференція з відновлення України, в межах якої Президент Володимир Зеленський виступив перед європейськими лідерами.

Раніше ми писали, що подружжя Зеленських прибуло до Риму на конференцію.