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Главная Новости дня В ЕС объявили о создании фонда для восстановления Украины

В ЕС объявили о создании фонда для восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:12
ЕС создаст флагманский фонд для восстановления Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: кадр из видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, заявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Он будет привлекать инвестиции в важные сферы.

Об этом она сказала во время конференции по восстановлению Украины в Италии.

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"Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что этот фонд станет крупнейшим акционерным в мире, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы:

  • энергетику;
  • транспорт;
  • критически важное сырье;
  • отрасли двойного использования.

Известно, что фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также при участии Европейского инвестиционного банка.

Напомним, в Италии продолжается конференция по восстановлению Украины, в рамках которой президент Владимир Зеленский выступил перед европейскими лидерами.

Ранее мы писали, что супруги Зеленские прибыли в Рим на конференцию.

Европейский союз Урсула фон дер Ляйен восстановление война в Украине разрушения
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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