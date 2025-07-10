ЕС создаст флагманский фонд для восстановления Украины

В ЕС объявили о создании фонда для восстановления Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, заявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Он будет привлекать инвестиции в важные сферы.
Об этом она сказала во время конференции по восстановлению Украины в Италии.
Фонд по восстановлению Украины
"Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что этот фонд станет крупнейшим акционерным в мире, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы:
- энергетику;
- транспорт;
- критически важное сырье;
- отрасли двойного использования.
Известно, что фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также при участии Европейского инвестиционного банка.
Напомним, в Италии продолжается конференция по восстановлению Украины, в рамках которой президент Владимир Зеленский выступил перед европейскими лидерами.
Ранее мы писали, что супруги Зеленские прибыли в Рим на конференцию.
Читайте Новини.LIVE!