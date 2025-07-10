Зеленский выступил на конференции по восстановлению - главное

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, открыл конференцию по восстановлению, которая проходит в Италии. На ней будут присутствовать большинство лидеров европейских стран.

Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Конференция по восстановлению

По словам журналистки, на конференции невероятное количество гостей разного уровня. Там собрались сотни людей, не только участников мероприятия.

В то же время в течение сегодня-завтра в Риме будут практически все лидеры европейских стран: или на уровне лидеров или премьер-министров или глав МИД.

В частности, Зеленский свое выступление начал с новостей о массированной атаке РФ на Украину, которая терроризирует крупные города огромным количеством воздушных целей. Президент отметил критическую необходимость дронов-перехватчиков, а также попросил увеличить и усилить украинскую ПВО.

Кроме того, на конференции будут говорить о восстановлении Украины: сосредоточатся на темах безопасности и усиления давления на Россию.

Зеленский призвал партнеров наконец отдать замороженные активы на реконструкцию нашего государства. Также упоминалось о плане Маршала, который нужен Украине.

Напомним, во время выступления перед европейскими лидерами Зеленский выразил надежду на реальные результаты от конференции.

Также мы писали, что сегодня Россия запустила по Украине более 400 воздушных целей.