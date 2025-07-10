Зеленський зробив заяву щодо плану відновлення України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після повномасштабної агресії Росії потрібна повномасштабна реконструкція. Він сподівається на активну участь Італії в цьому.

Про це український лідер сказав під час виступу на конференції з відновлення України у Римі.

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"Ми всі пам'ятаємо значення плану Маршала, нам потрібний вагомий масштабний підхід. Після повномасштабної агресії потрібна масштабна реконструкція", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на активну участь Італії в розробці й реалізації плану відновлення.

Президент подякував за сьогоднішні сигнали прем'єрки країни Джорджі Мелоні, а також за готовність Італії взяти патронат для відновлення й допомоги Одеси.

Нагадаємо, Зеленський та Мелоні узгодили кроки — було оголошено про залучення понад 10 мільярдів євро на підтримку України.

Також сьогодні відбудеться зустріч Коаліції Охочих, в якій вперше візьмуть участь США.