Зеленський зробив заяву щодо плану відновлення України

Потрібний масштабний підхід — Зеленський про план відновлення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після повномасштабної агресії Росії потрібна повномасштабна реконструкція. Він сподівається на активну участь Італії в цьому.
Про це український лідер сказав під час виступу на конференції з відновлення України у Римі.
Відновлення України
"Ми всі пам'ятаємо значення плану Маршала, нам потрібний вагомий масштабний підхід. Після повномасштабної агресії потрібна масштабна реконструкція", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна розраховує на активну участь Італії в розробці й реалізації плану відновлення.
Президент подякував за сьогоднішні сигнали прем'єрки країни Джорджі Мелоні, а також за готовність Італії взяти патронат для відновлення й допомоги Одеси.
Нагадаємо, Зеленський та Мелоні узгодили кроки — було оголошено про залучення понад 10 мільярдів євро на підтримку України.
Також сьогодні відбудеться зустріч Коаліції Охочих, в якій вперше візьмуть участь США.
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