Вступ України до ЄС — Зеленський заявив, що Київ готовий до відкриття першого кластера переговорів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна готова до відкриття першого переговорного кластеру в межах процесу вступу до Європейського Союзу. Київ виконав всі необхідні зобовʼязання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Римі у четвер, 10 липня.

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Зеленський підкреслив, що держава виконала всі необхідні зобовʼязання та прагне активного просування у євроінтеграції вже цього року.

"З нашого боку, ми будемо роботи абсолютно все, я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала усі зобовʼязання, ми розраховуємо, що ЄС буде послідовним і буде виконувати всі домовленості", — сказав Президент.

Раніше український лідер Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі закликав союзників підтримати спецтрибунал для РФ.

Також ми писали, що 10 липня у Римі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.