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Головна Новини дня Зеленський пояснив, на якому етапі процес вступу України у ЄС

Зеленський пояснив, на якому етапі процес вступу України у ЄС

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 16:56
Вступ України до ЄС — Зеленський заявив, що Київ готовий до відкриття першого кластера переговорів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна готова до відкриття першого переговорного кластеру в межах процесу вступу до Європейського Союзу. Київ виконав всі необхідні зобовʼязання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Римі у четвер, 10 липня.

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Зеленський підкреслив, що держава виконала всі необхідні зобовʼязання та прагне активного просування у євроінтеграції вже цього року.

"З нашого боку, ми будемо роботи абсолютно все, я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала усі зобовʼязання, ми розраховуємо, що ЄС буде послідовним і буде виконувати всі домовленості", — сказав Президент.

Раніше український лідер Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі закликав союзників підтримати спецтрибунал для РФ.

Також ми писали, що 10 липня у Римі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Володимир Зеленський Європейський союз Рим ЄС конференція з відбудови України в Римі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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