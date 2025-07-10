Вступление Украины в ЕС - Зеленский заявил, что Киев готов к открытию первого кластера переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина готова к открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Киев выполнил все необходимые обязательства.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме в четверг, 10 июля.

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Зеленский подчеркнул, что государство выполнило все необходимые обязательства и стремится к активному продвижению в евроинтеграции уже в этом году.

"С нашей стороны, мы будем делать абсолютно все, я рассчитываю на поддержку украинского парламента. Украина выполнила все обязательства, мы рассчитываем, что ЕС будет последовательным и будет выполнять все договоренности", — сказал Президент.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ.

Также мы писали, что 10 июля в Риме состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.