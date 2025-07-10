Зеленський закликав партнерів підтримати трибунал для РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі заявив, що вже близько 40 держав підписали угоду про створення спеціального трибуналу для Росії. Це важливо для розслідування злочину агресії з боку російських військ.

Про це український лідер повідомив під час пресконференції із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у четвер, 10 липня.

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За його словами, наразі критично важливо, щоб ініціативу було затверджено на рівні національних парламентів цих країн.

Лише після цього трибунал зможе почати свою повноцінну роботу.

"Нещодавно була підписана угода про створення трибуналу. Підписали біля 40 країн. Зараз дуже важливо, щоб його підтримала на рівні політичних систем кожна з країн — у парламентах своїх країн — для реальної можливості запуску роботи трибуналу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що під час звернення до лідерів країн Європи президент України Володимир Зеленський висловив надію, що конференція принесе не лише символічну підтримку, а й конкретні результати, які сприятимуть відновленню країни.

Крім того, сьогодні Зеленський у межах конференції з відновлення в Італії проведе низку важливих зустрічей з міжнародними лідерами та партнерами.