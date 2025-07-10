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Зеленский призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 16:38
Зеленский призвал партнеров поддержать трибунал для РФ
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме заявил, что уже около 40 государств подписали соглашение о создании специального трибунала для России. Это важно для расследования преступления агрессии со стороны российских войск.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в четверг, 10 июля.

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По его словам, сейчас критически важно, чтобы инициатива была утверждена на уровне национальных парламентов этих стран.

Только после этого трибунал сможет начать свою полноценную работу.

"Недавно было подписано соглашение о создании трибунала. Подписали около 40 стран. Сейчас очень важно, чтобы его поддержала на уровне политических систем каждая из стран — в парламентах своих стран — для реальной возможности запуска работы трибунала", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время обращения к лидерам стран Европы президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что конференция принесет не только символическую поддержку, но и конкретные результаты, которые будут способствовать восстановлению страны.

Кроме того, сегодня Зеленский в рамках конференции по восстановлению в Италии проведет ряд важных встреч с международными лидерами и партнерами.

Владимир Зеленский военная помощь трибунал над россией война в Украине Россия конференция по восстановлению Украины в Риме
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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