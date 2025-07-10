Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме заявил, что уже около 40 государств подписали соглашение о создании специального трибунала для России. Это важно для расследования преступления агрессии со стороны российских войск.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в четверг, 10 июля.

Реклама

Читайте также:

Зеленский призвал партнеров поддержать трибунал для РФ

По его словам, сейчас критически важно, чтобы инициатива была утверждена на уровне национальных парламентов этих стран.

Только после этого трибунал сможет начать свою полноценную работу.

"Недавно было подписано соглашение о создании трибунала. Подписали около 40 стран. Сейчас очень важно, чтобы его поддержала на уровне политических систем каждая из стран — в парламентах своих стран — для реальной возможности запуска работы трибунала", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время обращения к лидерам стран Европы президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что конференция принесет не только символическую поддержку, но и конкретные результаты, которые будут способствовать восстановлению страны.

Кроме того, сегодня Зеленский в рамках конференции по восстановлению в Италии проведет ряд важных встреч с международными лидерами и партнерами.