Зеленський анонсував участь США в Коаліції Охочих

США вперше візьмуть участь в Коаліції охочих, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 10 липня, відбудеться зустріч Коаліції охочих. До неї вперше приєднаються Сполучені Штати Америки.
Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України в Італії.
Участь США у зустрічі Коаліції Охочих
За словами Зеленського, до зустрічі членів Коаліції Охочих у форматі онлайн з Лондона приєднаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.
Загалом візьмуть учать понад 30 партнерів, зокрема, й представники США, що станеться вперше. Відомо, що Америку представлятимуть генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.
Нагадаємо, під час промови перед європейськими лідерами в Римі Володимир Зеленський висловив сподівання щодо реальних результатів від конференції з відновлення.
Також український лідер закликав союзників підтримати створення спеціального трибуналу для Росії.
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