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Головна Новини дня США вперше візьмуть участь в Коаліції охочих, — Зеленський

США вперше візьмуть участь в Коаліції охочих, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 17:02
Зеленський анонсував участь США в Коаліції Охочих
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 10 липня, відбудеться зустріч Коаліції охочих. До неї вперше приєднаються Сполучені Штати Америки.

Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України в Італії.

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Участь США у зустрічі Коаліції Охочих

За словами Зеленського, до зустрічі членів Коаліції Охочих у форматі онлайн з Лондона приєднаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Загалом візьмуть учать понад 30 партнерів, зокрема, й представники США, що станеться вперше. Відомо, що Америку представлятимуть генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Нагадаємо, під час промови перед європейськими лідерами в Римі  Володимир Зеленський висловив сподівання щодо реальних результатів від конференції з відновлення.

Також український лідер закликав союзників підтримати створення спеціального трибуналу для Росії.

Володимир Зеленський США війна в Україні Кіт Келлог Коаліція охочих конференція з відбудови України в Римі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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