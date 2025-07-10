Зеленський анонсував участь США в Коаліції Охочих

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 10 липня, відбудеться зустріч Коаліції охочих. До неї вперше приєднаються Сполучені Штати Америки.

Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України в Італії.

Реклама

Читайте також:

Участь США у зустрічі Коаліції Охочих

За словами Зеленського, до зустрічі членів Коаліції Охочих у форматі онлайн з Лондона приєднаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Загалом візьмуть учать понад 30 партнерів, зокрема, й представники США, що станеться вперше. Відомо, що Америку представлятимуть генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Нагадаємо, під час промови перед європейськими лідерами в Римі Володимир Зеленський висловив сподівання щодо реальних результатів від конференції з відновлення.

Також український лідер закликав союзників підтримати створення спеціального трибуналу для Росії.