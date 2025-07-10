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Главная Новости дня США впервые примут участие в Коалиции желающих, — Зеленский

США впервые примут участие в Коалиции желающих, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:02
Зеленский анонсировал участие США в Коалиции Желающих
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 10 июля, состоится встреча Коалиции желающих. К ней впервые присоединятся Соединенные Штаты Америки.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Италии.

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Участие США во встрече Коалиции Желающих

По словам Зеленского, к встрече членов Коалиции Желающих в формате онлайн из Лондона присоединятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Всего примут участие более 30 партнеров, в том числе и представители США, что произойдет впервые. Известно, что Америку будут представлять генерал Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Напомним, во время речи перед европейскими лидерами в Риме Владимир Зеленский выразил надежду на реальные результаты от конференции по восстановлению.

Также украинский лидер призвал союзников поддержать создание специального трибунала для России.

Владимир Зеленский США война в Украине Кит Келлог Коалиция желающих конференция по восстановлению Украины в Риме
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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