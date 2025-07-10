Зеленский сделал заявление относительно плана восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после полномасштабной агрессии России нужна полномасштабная реконструкция. Он надеется на активное участие Италии в этом.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме.

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"Мы все помним значение плана Маршала, нам нужен весомый масштабный подход. После полномасштабной агрессии нужна масштабная реконструкция", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на активное участие Италии в разработке и реализации плана восстановления.

Президент поблагодарил за сегодняшние сигналы премьера страны Джорджи Мелони, а также за готовность Италии взять патронат для восстановления и помощи Одессы.

Напомним, Зеленский и Мелони согласовали шаги — было объявлено о привлечении более 10 миллиардов евро в поддержку Украины.

Также сегодня состоится встреча Коалиции Желающих, в которой впервые примут участие США.