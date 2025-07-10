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Головна Новини дня Зеленський та Мерц зустрілися в Італії — про що йшлося

Зеленський та Мерц зустрілися в Італії — про що йшлося

Ua en ru
Дата публікації: 10 липня 2025 18:43
Зеленський зустрівся з Мерцом — про що говорили лідери
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зустріч відбулась на полях конференції з відновлення в Італії.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Подякував Німеччині за військову підтримку, і передусім за системи ППО, які щодня захищають українців та українок від обстрілів", — зазначив президент.

За словами Зеленського, він поінформував канцлера Німеччини щодо останніх російських атак на Україну та розповів про дрони-перехоплювачі, які вже збивають десятки "шахедів" за одну атаку.

Він подякував за готовність інвестувати в масштабування українського виробництва дронів. Також під час зустрічі йшлося про поле бою, роботу з партнерами та євроінтеграцію України.

"Німеччина — це саме та країна, яка має вплив та авторитет, щоб допомогти розблокувати наш шлях до ЄС. Тому дуже цінуємо вашу гучну й рішучу позицію", — наголосив український лідер.

Крім того, лідери країн домовилися тримати постійний контакт і працювати разом задля миру та безпеки.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з очільником уряду Нідерландів, лідери обговорили спільне оборонне виробництво.

Також український президент висловився щодо плану відновлення України після війни.

Володимир Зеленський Німеччина ППО війна в Україні Фрідріх Мерц конференція з відбудови України в Римі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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