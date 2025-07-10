Зеленський зустрівся з Мерцом — про що говорили лідери

Зеленський та Мерц зустрілися в Італії — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зустріч відбулась на полях конференції з відновлення в Італії.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського та Мерца
"Подякував Німеччині за військову підтримку, і передусім за системи ППО, які щодня захищають українців та українок від обстрілів", — зазначив президент.
За словами Зеленського, він поінформував канцлера Німеччини щодо останніх російських атак на Україну та розповів про дрони-перехоплювачі, які вже збивають десятки "шахедів" за одну атаку.
Він подякував за готовність інвестувати в масштабування українського виробництва дронів. Також під час зустрічі йшлося про поле бою, роботу з партнерами та євроінтеграцію України.
"Німеччина — це саме та країна, яка має вплив та авторитет, щоб допомогти розблокувати наш шлях до ЄС. Тому дуже цінуємо вашу гучну й рішучу позицію", — наголосив український лідер.
Крім того, лідери країн домовилися тримати постійний контакт і працювати разом задля миру та безпеки.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з очільником уряду Нідерландів, лідери обговорили спільне оборонне виробництво.
Також український президент висловився щодо плану відновлення України після війни.
Читайте Новини.LIVE!