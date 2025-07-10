Зеленский встретился с Мерцом - о чем говорили лидеры

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Встреча состоялась на полях конференции по восстановлению в Италии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Мерца

"Поблагодарил Германию за военную поддержку, и прежде всего за системы ПВО, которые ежедневно защищают украинцев и украинок от обстрелов", — отметил президент.

По словам Зеленского, он проинформировал канцлера Германии о последних российских атаках на Украину и рассказал о дронах-перехватчиках, которые уже сбивают десятки "шахедов" за одну атаку.

Он поблагодарил за готовность инвестировать в масштабирование украинского производства дронов. Также во время встречи речь шла о поле боя, работе с партнерами и евроинтеграции Украины.

"Германия — это именно та страна, которая имеет влияние и авторитет, чтобы помочь разблокировать наш путь в ЕС. Поэтому очень ценим вашу громкую и решительную позицию", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, лидеры стран договорились держать постоянный контакт и работать вместе ради мира и безопасности.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский встретился с главой правительства Нидерландов, лидеры обсудили совместное оборонное производство.

Также украинский президент высказался относительно плана восстановления Украины после войны.