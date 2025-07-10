У США конгресмени готові підтримати закон Ліндсі Грема проти РФ, але чекають реакції Трампа

Засідання Конгресу США. Фото: Reuters

Поважні лідери Республіканської партії в Конгресі США висловили свою готовність до розширення санкційного режиму проти Російської Федерації. Вони чекають сигналу від Трампа, щоб законопроєкт Ліндсі Грема почав запроваджуватись.

Про це у своєму матеріалі пише Politico.

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Яка підтримка законопроєкту у Сенаті

Як повідомляє видання, спікер Палати Представників Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун підкреслили необхідність надання сигналу президенту Путіну про неприйнятність його дій та готовність до посилення тиску на Москву з метою припинення бойових дій.

Тун повідомив, що Сенат очікує на завершення законопроєкту про нові санкції протягом найближчих тижнів. Він також підкреслив наміри Республіканців співпрацювати з Палатою Представників та Білим домом для прийняття цього законопроєкту.

Законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, має значну підтримку, проте Тун чекає на чітке схвалення від президента Трампа перед подальшими діями.

Сам Ліндсі Грем повідомив про включення до законопроєкту додаткових механізмів гнучкості для Дональда Трампа, які дозволять президенту США скасувати санкції в разі досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, у разі якщо Конгрес США затвердить санкційний закон сенатора Ліндсі Грема проти РФ, то окупанти втратять мільярди доларів. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також ми інформували, що Дональд Трамп заявив, що серйозно замислюється над запровадженням додаткових санкцій проти Росії. За його словами, агресивна поведінка Москви вимагає відповіді з боку Вашингтона.