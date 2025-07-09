Якщо США приймуть закон Грема, то РФ втратить 60 мільярдів лише до кінця року, вважає Андрій Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

У разі якщо Конгрес США затвердить санкційний закон сенатора Ліндсі Грема проти РФ, то окупанти втратять мільярди доларів. Як відомо, закон пропонує запровадити мита у 500% для країн, які купують нафту у Росії.

Про це Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю New York Post.

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За словами Андрія Єрмака, у випадку, якщо закон приймуть, то під шалені мита ризикують потрапити Індія та Китай, які є основними покупцями російської нафти. Саме ці країни дають основний прибуток від нафти Москві.

"Ми вважаємо, що прийняття цього законодавства позбавить Росію приблизно 60 мільярдів доларів до кінця цього року. Мені здається, що це також є моментом для перегляду торгівельних пріоритетів у світі, адже ця торгівля допомагає Росії продовжувати війну та вбивати українців", — сказав Єрмак.

На його думку, буде правильним, якщо під загрозою мит такі країни відмовляться від російської нафти й почнуть купувати нафту американську.

"Нехай вони замість цього купують американські енергетичні ресурси. Це безпрограшна ситуація", — зазначив голова Офісу президента України.

Він додав, що Трамп — єдиний лідер у сучасному світі, який може вплинути на Росію, щоб вона припинила свою 40-місячну війну проти України.

Нагадаємо, сьогодні сенатор Ліндсі Грем представить у Конгресі США законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти РФ. Це надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну.

Також ми інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно замислюється над запровадженням додаткових санкцій проти Росії. За його словами, постійна агресивна поведінка Москви вимагає рішучої відповіді з боку Вашингтона.