Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ втратить мільярди від закону Ліндсі Грема — Єрмак назвав суму

РФ втратить мільярди від закону Ліндсі Грема — Єрмак назвав суму

Ua en ru
Дата публікації: 9 липня 2025 04:57
Якщо США приймуть закон Грема, то РФ втратить 60 мільярдів лише до кінця року, вважає Андрій Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

У разі якщо Конгрес США затвердить санкційний закон сенатора Ліндсі Грема проти РФ, то окупанти втратять мільярди доларів. Як відомо, закон пропонує запровадити мита у 500% для країн, які купують нафту у Росії.

Про це Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю New York Post.

Реклама
Читайте також:

Скільки від закону Грема втратить Росія

За словами Андрія Єрмака, у випадку, якщо закон приймуть, то під шалені мита ризикують потрапити Індія та Китай, які є основними покупцями російської нафти. Саме ці країни дають основний прибуток від нафти Москві.

"Ми вважаємо, що прийняття цього законодавства позбавить Росію приблизно 60 мільярдів доларів до кінця цього року. Мені здається, що це також є моментом для перегляду торгівельних пріоритетів у світі, адже ця торгівля допомагає Росії продовжувати війну та вбивати українців", — сказав Єрмак.

На його думку, буде правильним, якщо під загрозою мит такі країни відмовляться від російської нафти й почнуть купувати нафту американську.

"Нехай вони замість цього купують американські енергетичні ресурси. Це безпрограшна ситуація", — зазначив голова Офісу президента України.

Він додав, що Трамп — єдиний лідер у сучасному світі, який може вплинути на Росію, щоб вона припинила свою 40-місячну війну проти України.

Нагадаємо, сьогодні сенатор Ліндсі Грем представить у Конгресі США законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти РФ. Це надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну. 

Також ми інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно замислюється над запровадженням додаткових санкцій проти Росії. За його словами, постійна агресивна поведінка Москви вимагає рішучої відповіді з боку Вашингтона.

санкції проти Росії Андрій Єрмак Дональд Трамп Конгрес війна в Україні мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації