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США розглянуть законопроєкт про санкції проти РФ — відома дата

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Дата публікації: 8 липня 2025 21:54
Законопроєкт про нові санкції США проти РФ - коли розглянуть
Засідання у Конгресі США. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У середу, 9 липня 2025 року, сенатор Ліндсі Грем представить у Конгресі США законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Російської Федерації. Він надішле "потужний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну. 

Про це колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч написав у соцмережі Х. 

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Пост Ньюта Гінгріча. Фото: скриншот

Законопроєкт про нові санкції США проти РФ

"Важливий законопроект сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у середу", — говориться у повідомленні.

За його словами, в Конгресі США буде винесений на розгляд новий законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає суттєве посилення санкцій проти Російської Федерації.

Документ, зокрема, пропонує запровадити 500% мита для країн, які продовжать купувати російські товари.

"Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроект сенатора Грема — це наступний розумний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні", — заявив Гінгріч.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно замислюється над запровадженням додаткових санкцій проти Росії. За його словами, постійна агресивна поведінка Москви викликає глибоке занепокоєння та вимагає рішучої відповіді з боку Вашингтона.

Крім того, ЄС розробляє найжорсткіший із 2022 року санкційний пакет проти Росії. Нові обмеження, запропоновані за ініціативою Франції, будуть націлені на критичні фінансові джерела, які дозволяють режиму Володимира Путіна підтримувати війну. 

США санкції володимир путін Конгрес Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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