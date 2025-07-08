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Главная Новости дня США рассмотрят законопроект о санкциях против РФ — известна дата

США рассмотрят законопроект о санкциях против РФ — известна дата

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Дата публикации 8 июля 2025 21:54
Законопроект о новых санкциях США против РФ - когда рассмотрят
Заседание в Конгрессе США. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В среду, 9 июля 2025 года, сенатор Линдси Грэм представит в Конгрессе США законопроект, предусматривающий введение санкций против Российской Федерации. Он пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич написал в соцсети Х.

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Пост Ньюта Гингрича. Фото: скриншот

Законопроект о новых санкциях США против РФ

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду", — говорится в сообщении.

По его словам, в Конгрессе США будет вынесен на рассмотрение новый законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает существенное усиление санкций против Российской Федерации.

Документ, в частности, предлагает ввести 500% пошлины для стран, которые продолжат покупать российские товары.

"Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма — это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", — заявил Гингрич.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно задумывается над введением дополнительных санкций против России. По его словам, постоянное агрессивное поведение Москвы вызывает глубокое беспокойство и требует решительного ответа со стороны Вашингтона.

Кроме того, ЕС разрабатывает самый жесткий с 2022 года санкционный пакет против России. Новые ограничения, предложенные по инициативе Франции, будут нацелены на критические финансовые источники, которые позволяют режиму Владимира Путина поддерживать войну.

США санкции владимир путин Конгресс Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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