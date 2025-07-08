Законопроект о новых санкциях США против РФ - когда рассмотрят

Заседание в Конгрессе США. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В среду, 9 июля 2025 года, сенатор Линдси Грэм представит в Конгрессе США законопроект, предусматривающий введение санкций против Российской Федерации. Он пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич написал в соцсети Х.

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Законопроект о новых санкциях США против РФ

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет вынесен на рассмотрение в среду", — говорится в сообщении.

По его словам, в Конгрессе США будет вынесен на рассмотрение новый законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает существенное усиление санкций против Российской Федерации.

Документ, в частности, предлагает ввести 500% пошлины для стран, которые продолжат покупать российские товары.

"Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма — это следующий разумный шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", — заявил Гингрич.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно задумывается над введением дополнительных санкций против России. По его словам, постоянное агрессивное поведение Москвы вызывает глубокое беспокойство и требует решительного ответа со стороны Вашингтона.

Кроме того, ЕС разрабатывает самый жесткий с 2022 года санкционный пакет против России. Новые ограничения, предложенные по инициативе Франции, будут нацелены на критические финансовые источники, которые позволяют режиму Владимира Путина поддерживать войну.