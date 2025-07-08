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Головна Новини дня Трамп заявив, що розглядає запровадження сильних санкцій проти РФ

Трамп заявив, що розглядає запровадження сильних санкцій проти РФ

Ua en ru
Дата публікації: 8 липня 2025 19:29
Санкції проти Росії — Трамп готується запровадити сильні обмеження
Президент США Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Американський лідер також висловив своє невдоволення триваючою агресією РФ.

Заяву про санкції американський лідер зробив під час засідання зі своїм кабінетом міністрів у Білому домі в вівторок, 8 липня.

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Санкції проти РФ

Трамп жорстко висловився про Путіна та заявив, що серйозно розглядає санкції проти Росії.

"Я розглядаю санкції проти Росії. Дуже серйозно. Путін закидає нас купою лайна. Він весь час дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає", — сказав він.

Журналіст запитав Трампа, чи планує він якісь конкретні дії у зв’язку зі своїм невдоволенням главою Кремля.

"Я би не став розповідати. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?", — відповів глава Білого дому.

Американський лідер також висловив своє невдоволення триваючою агресією РФ

"Я незадоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів та їхніх солдатів", — сказав глава білого дому.

Трамп також прокоментував перебіг війни в Україні, зазначивши, що її перебіг здивував навіть його.

"Війна в Україні тривала би 3–4 дні, але в українців дуже гарне озброєння. Ми дали їм найкращу зброю, яку створювали", — наголосив президент США.

Раніше під час телефонної розмови Трамп запевнив Президента України Володимира Зеленського у продовженні надання допомоги.

Також ми писали, що ЄС готує найсуворіші санкції проти Росії з 2022 року.

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Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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