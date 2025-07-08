Санкции против России — Трамп готовится ввести сильные ограничения

Трамп заявил, что рассматривает жесткие санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения новых санкций против России. Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ.
Заявление о санкциях американский лидер сделал во время заседания со своим кабинетом министров в Белом доме во вторник, 8 июля.
Санкции против РФ
Трамп жестко высказался о Путине и заявил, что серьезно рассматривает санкции против России.
"Я рассматриваю санкции против России. Очень серьезно. Путин забрасывает нас кучей дерьма. Он все время очень милый, но оказывается, что это ничего не значит", — сказал он.
Журналист спросил Трампа, планирует ли он какие-то конкретные действия в связи со своим недовольством главой Кремля.
"Я бы не стал рассказывать. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?", — ответил глава Белого дома.
Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ
"Я недоволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат", — сказал глава белого дома.
Трамп также прокомментировал ход войны в Украине, отметив, что ее ход удивил даже его.
"Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у украинцев очень хорошее вооружение. Мы дали им лучшее оружие, которое создавали", — подчеркнул президент США.
Ранее во время телефонного разговора Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи.
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