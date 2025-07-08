Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что рассматривает жесткие санкции против РФ

Трамп заявил, что рассматривает жесткие санкции против РФ

Ua en ru
Дата публикации 8 июля 2025 19:29
Санкции против России — Трамп готовится ввести сильные ограничения
Президент США Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения новых санкций против России. Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ.

Заявление о санкциях американский лидер сделал во время заседания со своим кабинетом министров в Белом доме во вторник, 8 июля.

Реклама
Читайте также:

Санкции против РФ

Трамп жестко высказался о Путине и заявил, что серьезно рассматривает санкции против России.

"Я рассматриваю санкции против России. Очень серьезно. Путин забрасывает нас кучей дерьма. Он все время очень милый, но оказывается, что это ничего не значит", — сказал он.

Журналист спросил Трампа, планирует ли он какие-то конкретные действия в связи со своим недовольством главой Кремля.

"Я бы не стал рассказывать. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?", — ответил глава Белого дома.

Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ

"Я недоволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат", — сказал глава белого дома.

Трамп также прокомментировал ход войны в Украине, отметив, что ее ход удивил даже его.

"Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у украинцев очень хорошее вооружение. Мы дали им лучшее оружие, которое создавали", — подчеркнул президент США.

Ранее во время телефонного разговора Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи.

Также мы писали, что ЕС готовит самые строгие санкции против России с 2022 года.

санкции против России США санкции Дональд Трамп война в Украине Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации