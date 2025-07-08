Санкции против России — Трамп готовится ввести сильные ограничения

Президент США Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения новых санкций против России. Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ.

Заявление о санкциях американский лидер сделал во время заседания со своим кабинетом министров в Белом доме во вторник, 8 июля.

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Трамп жестко высказался о Путине и заявил, что серьезно рассматривает санкции против России.

"Я рассматриваю санкции против России. Очень серьезно. Путин забрасывает нас кучей дерьма. Он все время очень милый, но оказывается, что это ничего не значит", — сказал он.

Журналист спросил Трампа, планирует ли он какие-то конкретные действия в связи со своим недовольством главой Кремля.

"Я бы не стал рассказывать. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?", — ответил глава Белого дома.

Американский лидер также выразил свое недовольство продолжающейся агрессией РФ

"Я недоволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат", — сказал глава белого дома.

Трамп также прокомментировал ход войны в Украине, отметив, что ее ход удивил даже его.

"Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у украинцев очень хорошее вооружение. Мы дали им лучшее оружие, которое создавали", — подчеркнул президент США.

Ранее во время телефонного разговора Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи.

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