Если США примут закон Грэма, то РФ потеряет 60 миллиардов только до конца года, считает Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

В случае если Конгресс США утвердит санкционный закон сенатора Линдси Грэма против РФ, то оккупанты потеряют миллиарды долларов. Как известно, закон предлагает ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают нефть у России.

Об этом Андрей Ермак заявил в интервью New York Post.

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По словам Андрея Ермака, в случае, если закон примут, то под огромные пошлины рискуют попасть Индия и Китай, которые являются основными покупателями российской нефти. Именно эти страны дают основную прибыль от нефти Москве.

"Мы считаем, что принятие этого законодательства лишит Россию примерно 60 миллиардов долларов до конца этого года. Мне кажется, что это также является моментом для пересмотра торговых приоритетов в мире, ведь эта торговля помогает России продолжать войну и убивать украинцев", — сказал Ермак.

По его мнению, будет правильным, если под угрозой пошлин такие страны откажутся от российской нефти и начнут покупать нефть американскую.

"Пусть они вместо этого покупают американские энергетические ресурсы. Это беспроигрышная ситуация", — отметил глава Офиса президента Украины.

Он добавил, что Трамп — единственный лидер в современном мире, который может повлиять на Россию, чтобы она прекратила свою 40-месячную войну против Украины.

Напомним, сегодня сенатор Линдси Грэм представит в Конгрессе США законопроект, предусматривающий введение санкций против РФ. Это пошлет "мощный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

Также мы информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно задумывается над введением дополнительных санкций против России. По его словам, постоянное агрессивное поведение Москвы требует решительного ответа со стороны Вашингтона.