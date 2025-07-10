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Главная Новости дня Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ, — Politico

Конгресс США готов к закону Линдси Грэма против РФ, — Politico

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Дата публикации 10 июля 2025 03:49
В США конгрессмены готовы поддержать закон Линдси Грэма против РФ, но ждут реакции Трампа
Заседание Конгресса США. Фото: Reuters

Уважаемые лидеры Республиканской партии в Конгрессе США выразили свою готовность к расширению санкционного режима против Российской Федерации. Они ждут сигнала от Трампа, чтобы законопроект Линдси Грэма начал вводиться.

Об этом в своем материале пишет Politico.

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Какая поддержка законопроекта в Сенате

Как сообщает издание, спикер Палаты Представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун подчеркнули необходимость предоставления сигнала президенту Путину о неприемлемости его действий и готовность к усилению давления на Москву с целью прекращения боевых действий.

Тун сообщил, что Сенат ожидает завершения законопроекта о новых санкциях в течение ближайших недель. Он также подчеркнул намерения республиканцев сотрудничать с Палатой представителей и Белым домом для принятия этого законопроекта.

Законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, имеет значительную поддержку, однако Тун ждет четкого одобрения от президента Трампа перед дальнейшими действиями.

Сам Линдси Грэм сообщил о включении в законопроект дополнительных механизмов гибкости для Дональда Трампа, которые позволят президенту США отменить санкции в случае достижения мирного соглашения.

Напомним, в случае если Конгресс США утвердит санкционный закон сенатора Линдси Грэма против РФ, то оккупанты потеряют миллиарды долларов. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также мы информировали, что Дональд Трамп заявил, что серьезно задумывается над введением дополнительных санкций против России. По его словам, агрессивное поведение Москвы требует ответа со стороны Вашингтона.

санкции против России США Дональд Трамп война в Украине Сенат
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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