Трамп сделает заявление по России 14 июля в понедельник

Трамп анонсировал, что сделает важное заявление по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает по поводу России важное заявление. Это, по его словам, произойдет уже в понедельник.
Об этом он сказал в интервью NBC News.
Что сказал Трамп
"Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал президент США, отказавшись вдаваться в подробности.
Кроме того, он высказался о войне РФ против Украины, отметим, что разочарован Москвой.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", — резюмировал он.
Напомним, на днях Politico писало, что Конгресс США готов к расширению санкций против России. В частности, речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, в котором предусматриваются 500% пошлины.
Кроме того, вчера госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия предложила новый подход к урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как Трамп принял решение возобновить поставки оружия Киеву.
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