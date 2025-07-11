Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал, что сделает важное заявление по России

Трамп анонсировал, что сделает важное заявление по России

Ua en ru
Дата публикации 11 июля 2025 04:00
Трамп сделает заявление по России 14 июля в понедельник
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает по поводу России важное заявление. Это, по его словам, произойдет уже в понедельник.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп

"Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал президент США, отказавшись вдаваться в подробности.

Кроме того, он высказался о войне РФ против Украины, отметим, что разочарован Москвой.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", — резюмировал он.

Напомним, на днях Politico писало, что Конгресс США готов к расширению санкций против России. В частности, речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, в котором предусматриваются 500% пошлины.

Кроме того, вчера госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия предложила новый подход к урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как Трамп принял решение возобновить поставки оружия Киеву.

США Дональд Трамп президент война в Украине Россия Америка
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации