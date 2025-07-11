Трамп сделает заявление по России 14 июля в понедельник

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает по поводу России важное заявление. Это, по его словам, произойдет уже в понедельник.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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"Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал президент США, отказавшись вдаваться в подробности.

Кроме того, он высказался о войне РФ против Украины, отметим, что разочарован Москвой.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", — резюмировал он.

Напомним, на днях Politico писало, что Конгресс США готов к расширению санкций против России. В частности, речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, в котором предусматриваются 500% пошлины.



Кроме того, вчера госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия предложила новый подход к урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как Трамп принял решение возобновить поставки оружия Киеву.