Что известно об итогах конференции в Риме - детали

Конференция по восстановлению Украины в Риме. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В Риме завершился последний день Международной конференции по восстановлению Украины. Основное внимание на мероприятии было приковано к масштабам разрушений в украинских городах и потребностям в финансировании.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

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В частности, мэры Харькова и Одессы представили впечатляющие цифры: в Харькове разрушено или повреждено 12 тысяч зданий, из них 8,5 тысяч — жилые. Для восстановления города необходимо не менее 10 миллиардов евро.

В Одессе же речь идет о сотнях поврежденных памятников архитектуры и тысячах разрушенных квартир — и эта статистика постоянно меняется из-за новых обстрелов.

Параллельно на конференции прозвучали и сигналы об усилении оборонных технологий. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что украинские дроны-перехватчики уже работают на защите неба, однако для масштабного внедрения новейших технологий необходима дополнительная поддержка со стороны Европы и США.

Также стало известно о предстоящем визите в Украину специального представителя Дональда Трампа Кита Келлога, который должен прибыть уже 14 июля. По словам журналистки Галины Остаповец, его приезд может совпасть с очередными массированными атаками со стороны России.

Напомним, 10 июля в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины состоялась встреча "Коалиции желающих". Это первое заседание коалиции с момента ее создания в феврале 2025 года, в котором приняли участие представители США.

Кроме того, Кит Келлог сделал заявление относительно войны в Украине.