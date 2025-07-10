У Римі почалася зустріч "Коаліції охочих" — США вперше беруть участь

Лідери країн за столом переговорів. Ілюстративне фото: X/Фрідріх Мерц

У четвер, 10 липня, в столиці Італії Римі стартувала зустріч "Коаліції охочих" — міжнародного формату, створеного для координації підтримки України. Це перше засідання коаліції з моменту її створення в лютому 2025 року, у якому взяли участь представники США.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зустріч "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, відкриваючи зустріч, підкреслила важливість єдності західних партнерів і привітала участь американської делегації.

"Єдність Заходу, як уже багато разів говорилося, є основоположною, і тому я особливо рада, що спецпосланник президента Трампа з питань України генерал Келлогг та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь приєдналися до конференції з відновлення України, а також вперше до цієї зустрічі", — зазначила Мелоні.

Зустріч у Римі проходить у межах ширших міжнародних зусиль зі зміцнення військової, економічної та політичної підтримки України на тлі триваючої агресії з боку Росії.

Зазначимо, що до зустрічі членів Коаліції Охочих у форматі онлайн з Лондона приєднаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Учасники заходу зосереджуються на безпековому порядку денному, а також на посиленні тиску на країну-агресора.