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У Римі почалася зустріч "Коаліції охочих" — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 18:03
У Римі почалася зустріч "Коаліції охочих" — США вперше беруть участь
Лідери країн за столом переговорів. Ілюстративне фото: X/Фрідріх Мерц

У четвер, 10 липня, в столиці Італії Римі стартувала зустріч "Коаліції охочих" — міжнародного формату, створеного для координації підтримки України. Це перше засідання коаліції з моменту її створення в лютому 2025 року, у якому взяли участь представники США.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, відкриваючи зустріч, підкреслила важливість єдності західних партнерів і привітала участь американської делегації.

"Єдність Заходу, як уже багато разів говорилося, є основоположною, і тому я особливо рада, що спецпосланник президента Трампа з питань України генерал Келлогг та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь приєдналися до конференції з відновлення України, а також вперше до цієї зустрічі", — зазначила Мелоні.

Зустріч у Римі проходить у межах ширших міжнародних зусиль зі зміцнення військової, економічної та політичної підтримки України на тлі триваючої агресії з боку Росії.

Зазначимо, що до зустрічі членів Коаліції Охочих у форматі онлайн з Лондона приєднаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Учасники заходу зосереджуються на безпековому порядку денному, а також на посиленні тиску на країну-агресора. 

США Рим Джорджа Мелоні війна в Україні Коаліція охочих конференція з відбудови України в Римі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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