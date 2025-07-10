В Риме началась встреча "Коалиции желающих" - США впервые участвуют

Лидеры стран за столом переговоров. Иллюстративное фото: X/Фридрих Мерц

В четверг, 10 июля, в столице Италии Риме стартовала встреча "Коалиции желающих" — международного формата, созданного для координации поддержки Украины. Это первое заседание коалиции с момента ее создания в феврале 2025 года, в котором приняли участие представители США.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Встреча "Коалиции желающих"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, открывая встречу, подчеркнула важность единства западных партнеров и приветствовала участие американской делегации.

"Единство Запада, как уже много раз говорилось, является основополагающим, и поэтому я особенно рада, что спецпосланник президента Трампа по вопросам Украины генерал Келлогг и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь присоединились к конференции по восстановлению Украины, а также впервые к этой встрече", — отметила Мелони.

Встреча в Риме проходит в рамках более широких международных усилий по укреплению военной, экономической и политической поддержки Украины на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.

Отметим, что ко встрече членов Коалиции Желающих в формате онлайн из Лондона присоединятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Участники мероприятия сосредотачиваются на повестке дня по безопасности, а также на усилении давления на страну-агрессора.