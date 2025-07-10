У Римі обговорюють гарантії безпеки для України на зустрічі Коаліції охочих

У Римі сьогодні стартує зустріч "Коаліції охочих" — що відомо
Сьогодні, 10 липня, в Римі розпочнеться зустріч лідерів так званої "Коаліції охочих", які зберуться для Конференції з відновлення України. Учасники заходу зосереджуються на безпековому порядку денному, а також на посиленні тиску на країну-агресора.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці.
Для чого в Римі проведуть зустріч "Коаліції охочих"
Учасники заходу мають намір виробити спільні кроки щодо гарантій безпеки для України в умовах можливого припинення вогню, а також обговорити шляхи подальшої військово-політичної підтримки.
"Коаліція охочих", що сформована з ініціативи Франції та Великої Британії, виступає за повне та безумовне припинення вогню.
Під час попередніх зустрічей у Києві у травні та на саміті Європейської політичної спільноти, союзники підтвердили готовність інвестувати в оборонну промисловість України та продовжувати підтримку у сфері безпеки.
Нагадаємо, у травні іще одна країна ЄС заявила про бажання долучитися до "Коаліції охочих".
Тим часом Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії в Римі і повідомив подробиці переговорів.
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