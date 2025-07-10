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Головна Новини дня У Римі сьогодні стартує зустріч "Коаліції охочих" — що відомо

У Римі сьогодні стартує зустріч "Коаліції охочих" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:27
У Римі обговорюють гарантії безпеки для України на зустрічі Коаліції охочих
Президент Італії Серджіо Маттарелла та президент України Володимир Зеленський. Фото: Italian Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS

Сьогодні, 10 липня, в Римі розпочнеться зустріч лідерів так званої "Коаліції охочих", які зберуться для Конференції з відновлення України. Учасники заходу зосереджуються на безпековому порядку денному, а також на посиленні тиску на країну-агресора. 

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці.

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Учасники заходу мають намір виробити спільні кроки щодо гарантій безпеки для України в умовах можливого припинення вогню, а також обговорити шляхи подальшої військово-політичної підтримки.

"Коаліція охочих", що сформована з ініціативи Франції та Великої Британії, виступає за повне та безумовне припинення вогню.

Під час попередніх зустрічей у Києві у травні та на саміті Європейської політичної спільноти, союзники підтвердили готовність інвестувати в оборонну промисловість України та продовжувати підтримку у сфері безпеки.

Нагадаємо, у травні іще одна країна ЄС заявила про бажання долучитися до "Коаліції охочих".

Тим часом Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії в Римі і повідомив подробиці переговорів. 

Володимир Зеленський Франція Рим Велика Британія Коаліція охочих
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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