Австрія розглядає можливість участі в миротворчій місії в Україні

Федеральна міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер. Фото: facebook.com/tanner.klaudia

Федеральна міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що її країна не виключає своєї участі в потенцій миротворчій місії в Україні. За її словами, це залежатиме від мандату.

Про це Клаудіа Таннер сказала в інтервʼю Die Welt.

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У міністерки запитали, чи могла б Австрія долучитися до "Коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні.

За її словами, країна за шість десятиліть показала, що цілком готова та здатна до участі в складних міжнародних операціях.

"У конкретному випадку миротворчої місії в Україні все залежатиме від того, яким саме буде мандат, які можливості для нашого залучення можуть відкритися і чи взагалі потрібна наша експертиза. Але я не виключаю, що ми могли б долучитися до забезпечення миру в Україні, якщо до цього дійде", — зазначила Таннер.

Водночас вона уточнила, що Австрія наразі не долучена до поточних переговорів у межах "Коаліції охочих". Таннер також відкинула звинувачення у тому, що країна нібито "ухиляється" від участі в європейській безпеці, посилаючись на нейтралітет. За її словами, така позиція не свідчить про байдужість. Міністерка зазначила, що приблизно 1200 військових беруть участь у міжнародних операціях.

"Це, наприклад, порівняно з Німеччиною, дуже багато. Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад. Якщо дійде до цього, ми, звісно, подумаємо, і як ми можемо зробити свій внесок. Це може бути, наприклад, у рамках медичної та гуманітарної підтримки", — додала Таннер.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни українські школярі отримали можливість безкоштовно вступати до австрійських університетів і здобувати там освіту.

Раніше в Австрії висловили підтримку Україні на міжнародному рівні. Глава МЗС Беата Майнль-Райзінгер заявила про свою позицію на користь вступу країни до ЄС.