Австрия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине

Федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Фото: facebook.com/tanner.klaudia

Федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что ее страна не исключает своего участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине. По ее словам, это будет зависеть от мандата.

Об этом Клаудиа Таннер сказала в интервью Die Welt.

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Обеспечение мира в Украине

У министра спросили, могла бы Австрия присоединиться к "Коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине.

По ее словам, страна за шесть десятилетий показала, что вполне готова и способна к участию в сложных международных операциях.

"В конкретном случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, каким именно будет мандат, какие возможности для нашего привлечения могут открыться и нужна ли вообще наша экспертиза. Но я не исключаю, что мы могли бы присоединиться к обеспечению мира в Украине, если до этого дойдет", — отметила Таннер.

В то же время она уточнила, что Австрия пока не приобщена к текущим переговорам в рамках "Коалиции желающих". Таннер также отвергла обвинения в том, что страна якобы "уклоняется" от участия в европейской безопасности, ссылаясь на нейтралитет. По ее словам, такая позиция не свидетельствует о равнодушии. Министр отметила, что примерно 1200 военных участвуют в международных операциях.

"Это, например, по сравнению с Германией, очень много. Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которого совершено нападение. Если дойдет до этого, мы, конечно, подумаем, и как мы можем внести свой вклад. Это может быть, например, в рамках медицинской и гуманитарной поддержки", — добавила Таннер.

Напомним, после начала полномасштабной войны украинские школьники получили возможность бесплатно поступать в австрийские университеты и получать там образование.

Ранее в Австрии выразили поддержку Украине на международном уровне. Глава МИД Беата Майнль-Райзингер заявила о своей позиции в пользу вступления страны в ЕС.